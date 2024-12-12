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الرئيس السيسي يهنىء رئيس كينيا بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنىء رئيس كينيا بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنىء رئيس كينيا بذكرى يوم الاستقلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ويليام صاموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد عادل مختار، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة كينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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