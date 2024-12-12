غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات غدًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات غدًا - أخبار كلمتك

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 5 ساعات غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت بأنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم، لتعارض الخط مع اعمال المحور والذي قد تم الإنتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيدًا لإلغاء الخط القديم.

واشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب لمدة ٥ ساعات غدًا الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشر ليلًا حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.

أماكن انقطاع المياه

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أفادت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسة ).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الإنتهاء من الأعمال للتسهيل علي المواطنين. 

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات وشكاوي المواطنين علي رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأولى محليا، جامعة القاهرة تواصل تفوقها في تصنيف (QS) للاستدامة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق