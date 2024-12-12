المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يحصد شهادات الاعتماد الصحي بـ«معايير عالمية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - حصل المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير القطاع الطبي بالمستشفيات العسكرية لتقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين والعسكريين على حد سواء، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وخلال مراسم تسليم الشهادات، أكد اللواء طبيب إيهاب جمال الدين مهدي، مدير المجمع الطبي، أن الهدف الأساسي للمجمع هو تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية، مستندة إلى رؤية علمية متطورة تستثمر كافة الإمكانيات المتاحة. وشدد على أهمية استكمال مسيرة التطوير والجودة في بقية المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للمجمع.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن حصول المنشآت الطبية العسكرية على اعتماد «GAHAR» يعكس الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتوفير خدمات طبية متطورة لكافة المترددين من العسكريين والمدنيين.

وفي كلمته، أوضح اللواء طبيب خالد شكري، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنشآت الطبية العسكرية لتضاهي كبرى المؤسسات الطبية العالمية، مشيداً بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتطوير القطاع الطبي داخل القوات المسلحة.

واختُتمت الفعاليات بتسليم شهادات الاعتماد لمديري مستشفى الأورام وأمراض الدم، ومركزي الأشعة التشخيصية والطب الطبيعي بالمجمع، تقديراً لتميزهم في استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.

شهد الحفل حضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.