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تداول 19 ألف طن بضائع و886 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 19 ألف طن بضائع و886 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 19 ألف طن بضائع و886 شاحنة في موانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:50 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 886 شاحنة و65 سيارة.

تصدير 6 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق
 

شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 373 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 513 شاحنة و20 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل  و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما تم تداول 1300 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينة MARIAM M على متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1315 راكب.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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