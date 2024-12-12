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8 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات - أخبار كلمتك

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8 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات - أخبار كلمتك

8 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - أكد مصدر بالمجلس الأعلي للجامعات، أن الجامعات ملتزمة بالجدول الزمني للعام الدراسي، مشيرًا إلي انطلاق امتحانات الفصل الدراسي في موعدها خلال شهر يناير المقبل.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض قائمة بالمحظورات داخل لجان امتحانات الجامعات.

 

ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان. 

 

وعدم تبادل الادوات الكتابية بين الطلاب وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشؤون القانونية.

التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على كراسة الإجابة هي مسؤولية الطالب شخصيًّا.

لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.


لا يسمح للطالب بالدخول إلى  لجان الامتحانات بعد مضي ١٥ دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت ٤٥ دقيقة.

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

 

يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات

يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات السادة المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.

 

وفي سياق متصل ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

 

ناقش محمد ضياء زين العابدين اتخاذ الإجراءات والاستعدادات  لإمتحانات الفصل الدراسي الثانى  للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ، كما شدّد على ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.

 إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب

وذلك مع ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

وأكد على المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS، وضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، ومراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

وناقش تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي، والتأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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