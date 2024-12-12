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اليوم، الكهرباء تبدأ وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة - أخبار كلمتك

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اليوم، الكهرباء تبدأ وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة - أخبار كلمتك

اليوم، الكهرباء تبدأ وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - الخميس 12/ديسمبر/2024 - 05:05 ص 12/12/2024 5:05:30 AM

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، كلمتك
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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وقف شحن العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية عن طريق مراكز الخدمة بالفروع والشحن الإلكتروني الخارجي اعتبارا من اليوم الخميس من الساعة السادسة مساء حتى السادسة من صباح غد الجمعة الموافق 13 من ديسمبر الجاري.

 

خطوات معرفة الرصيد المتبقي وشرائح الاستهلاك بالعداد الكارت

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه يمكن للمواطنين معرفة الرصيد المتبقي في عداد الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الضغط مرة واحدة على أحد الأزرار الموجودة في العداد، حيث يقوم العداد بإظهار الرصيد المتبقي لمدة ثانيتان، ويتبعه اظهار الاستهلاك الحالي بالكيلو وات والشريحة الحالية واستهلاك الشهر. 

نصائح الكهرباء في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء 

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين في حالة تلف أو توقف عدادات الكهرباء لتغيير العداد القديم بآخر جديد وهي كالتالي:  

  • الإتصال بمركز الأعطال بالإدارة المختصة أو الخط الساخن 121، والإبلاغ عند إحتراق أو تلف العداد.
  • يتم معاينة المكان، وفي حالة التأكد من احتراق العداد يتم توصيل الكهرباء للمشترك مباشر بدون عداد مع أخذ إيصال استهلاك قديم لمعرفة رقم الاشتراك ورقم العلامة، وإخطار إدارة العدادات بتاريخ توصيل التيار المباشر لاتخاذ إجراءات تقدير استهلاك المشترك وتغيير العداد.
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حدوث تلف أو توقف لعدادات الكهرباء 

  • في حال حدوث أي فقد أو تلف للعدادات أو حدث خلل أو توقف عن التسجيل بسبب كسر أو حريق أو إهمال غير متعمد من المشترك يلتزم بسداد قيمة الإصلاح أو اللستبدال التي تقدرها الشركة، إضافة إلى حساب قيمة الكهرباء عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل على أساس ما يلي:
  • متوسط استهلاك الثلاثة أشهر السابقة على تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل.
  • متوسط استهلاك أول ثلاثة شهور يتم فيها تسجيل الاستهلاك بعد إصلاح العدادات أو تغييرها.
  • متوسط استهلاك المدة المقابلة من السنة السابقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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