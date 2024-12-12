وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:51 صباحاً - توفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، مساء أمس الأربعاء، وأصيب متسابقين آخرين، وذلك بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة مسقط رأسهم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين، وذلك عند عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، وأعلن كذلك تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للاصابة نتيجة الحادث.

وجاء آخر الآيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم "لا أقول على الله إلا الحق"، وكانت القارئة من المتميزات وكان من الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، إلا أنها لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.