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وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

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وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

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وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

وفاة متسابقة في حادث أثناء عودتها من مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:51 صباحاً - توفيت حافظة للقرآن الكريم من المتسابقين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، مساء أمس الأربعاء، وأصيب متسابقين آخرين، وذلك بعد اختبارهم وأثناء عودتهم إلى محافظة البحيرة مسقط رأسهم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين، وذلك عند عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، وأعلن كذلك تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للاصابة نتيجة الحادث.

وجاء آخر الآيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم "لا أقول على الله إلا الحق"، وكانت القارئة من المتميزات وكان من الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية، إلا أنها لقيت ربها قارئة للقرآن، وهي عائدة من مسابقة للقرآن الكريم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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