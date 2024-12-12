سعر الخضروات والفاكهة اليوم.. الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:11 صباحاً - أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الخضاراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 لشراء منتجاتهم الأساسية نهاية الأسبوع. وفيما يلي تجدون متوسط أسعار الخضار بحسب سوق الجملة بالعبور.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الخضراوات اليوم الخميس

- تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 و14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و11 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 9 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البازلاء بين 25 و31 جنيها.

- تراوح سعر كيلو السبانخ بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 12 و15 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الثوم بين 90 و120 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 10 و17 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 9 و19 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل الأحمر بين 9 و14 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل بلدي بين 12 و18 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الملون بين 30 و40 جنيها.

- تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البطاطا بين 3.5 و8.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان بلدي بين 8 و15 جنيها.

أسعار الفواكه اليوم الخميس

- تراوح سعر المانجو من 35 إلى 50 جنيها.

- تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيها.

- تراوح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيها.

- تراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيها.

- تراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الليمون بلدي بين 27 و35 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا بين 4 و9 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (علبة 20 كيلو) من 50 إلى 100 جنيه.