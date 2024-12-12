حديد عز بـ 39543 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:36 صباحاً - سعر الحديد اليوم الخميس 12 ديسمبر.. يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء، خاصة بعد تعرضها لموجة من عدم الاستقرار، ومنها أسعار حديد التسليح وخام البليت.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الحديد اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

- سعر طن الحديد الاستثماري بـ 37395 جنيهًا.

- سعر طن حديد عز بـ 39543 جنيهًا.

- سعر طن حديد السويس بـ 39 ألف جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي بـ 41 ألف جنيه.

- سعر طن حديد بشاي بـ 41 ألف جنيه.

- سعر طن حديد العشري بـ 37500 جنيه.

- سعر طن حديد الجيوشي بـ 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

- سعر طن أسمنت الرمادي بـ 2963 جنيها.

- سعر طن أسمنت النصر بـ 1960 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الشركة العربية بـ 2000 جنيه.

- سعر طن أسمنت العسكري بـ 1950 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويس بـ 2000 جنيه.