"تعليم الكبار": منهج تعليمي جديد ومحتوى خاص للأميين من ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:51 صباحاً - أكد الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن الهيئة انتهت من إعداد منهج تعليمي جديد ومحتوى خاص للأميين من ذوي الإعاقة.. مشيرًا إلى أنه أصبح الآن لكل إعاقة منهج على حدة، مما يعني أن الهيئة تمتلك مناهج ومحتوى ومناهج اإلكترونية رقمية لتعلم القراءة والكتابة لكل الإعاقات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "مستقبل تعليم وتعلم الكبار لذوي الإعاقة في ضوء رؤية مصر 2030" تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

وقال عبد الواحد إنه انطلاقا من الرؤية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، اهتمت الهيئة بملف ذوى الإعاقة فتم إنشاء وحدة ذوى الإعاقة، موضحا أن الهيئة تشهد الآن مرحلة التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية، وريادة الأعمال، وعقد ندوات توعوية وتثقيفية للكبار.

من جهته، قال الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة إن الوزارة تعمل جاهدة لمحو الأمية في مصر.. مشيرا إلى أن السعي لمحو أمية ذوي الإعاقة لا يقل أهمية وأن ملف ذوي الإعاقة شأن هام ومن أولى اهتمامات الجمهورية الجديدة فهم لهم حقوقهم واهتماماتهم، واحترام رغباتهم في التعلم واستكمال تعليمهم.

وتم خلال الاحتفالية تقديم عرض عن الهيئة يوضح رؤيتا الجديدة وخطتها الاستراتيچية وأهدافها، فيما قدم فريق الكورال من الأطفال ذوي الإعاقة البصرية من جمعية قلوب الخير بالفيوم فقرات غنائية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن أحد متحدي الإعاقة من السويس تم محو أميته عن طريق الكمبيوتر، كما أقيم، على هامش الاحتفالية، معرض من المشغولات اليدوية من جمعية قلوب الخير بالفيوم.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم كل من الدكتور حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الشرقية والدكتورة نيفين جميل رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبراس السلام للتنمية والدكتورة علا الجندي رئيس جمعية قلوب الخير بالفيوم ودعاء جلال رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار.