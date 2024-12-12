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الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

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الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف عن خطتها لتجنب انقطاع الكهرباء الصيف المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، خطة الحكومة لتجنب انقطاع الكهرباء وتكرار أزمة تخفيف الأحمال، الصيف المقبل.

 

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": هناك حرص على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية في إطار مستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

 

مواجهة احتياجات الكهرباء في الصيف

وأكد: نسعى قبل الصيف المقبل لإضافة ما بين 3 إلى 4 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتغطية الاحتياجات الثانوية المتزايدة والتخفيف من الضغط على شبكة الكهرباء.

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 انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء 

وأوضح: أنه مع دخول 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية فهذا من شأنه المساعدة في عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال والتحديات التي حدثت الصيف الماضي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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