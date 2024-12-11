تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن طقس الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أصدرت محافظة الجيزة بيانًا هامًّا لوجود شبورة كثيفة صباح غدًا الخميس، وأوضحت محافظة الجيزة ما الذي يجب فعله وقت الشبورة والضباب.



نصائح للمواطنين وقت الشبورة والضباب

ووجه المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة عددًا من النصائح للمواطنين يجب اتباعها أثناء الشبورة والضباب نستعرضها كما يلي:

١- القيادة الآمنة والهادئة أثناء الضباب أو الشبورة المائية والالتزام بتعليمات رجل المرور.

٢- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

٣- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

٤- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

٥- يجب استعمال نور الشبورة المتواجد بكل سيارة لما لها من أهمية فى تحديد المسافات بين المركبات ليلًا أو نهارًا.

٦- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك وسيارات الآخرين، بحيث لا تقل عن ٤ أمتار.

٧- يجب تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعًا للاصطدام وقوع الحوادث.

٨- يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

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