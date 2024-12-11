هل تقر الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة ؟ متحدث الوزراء يرد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم الإعلان قريبا عن قرارات جديدة تمس حياة المواطنين.

توفير التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجا



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": من خلال التضامن الاجتماعي فإن الحكومة تسعى لتوفير التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجا، والحرص على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.



ولفت إلي أنه في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأكثر فقرا واحتياجا على توفير حزمة حماية اجتماعية.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وعن إمكانية الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، أكد متحدث الحكومة: أن الدولة تراجع الوضع الاقتصادي وكافة الجهود التي تقوم بها واذا ظهر احتياج الي مزيد من الدعم سنتقدم به

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لفت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هم الحكومة الأول خلال عام 2025 هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التي تساهم في تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تقوم باتخاذ ذلك على الفور، حيث تتحسب لكل السيناريوهات ولكن لدى الدولة توجه خلال الفترة القادمة بمحاولة اصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.

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