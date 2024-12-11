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السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

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السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - الأربعاء 11/ديسمبر/2024 - 10:21 م 12/11/2024 10:21:51 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب جولة أوروبية شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كآخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد قام، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، بالتوقيع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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