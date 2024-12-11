«الهندسة المعمارية» بجامعة كفر الشيخ يستعرض «الإبداع والتراث» في اليوم العلمي للقسم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي للقسم تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتورة داليا شبل، رئيس قسم الهندسة المعمارية.

شهد اليوم حضور نخبة متميزة من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، من بينهم الدكتورة نفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد شوقي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة، والدكتور كريم الدالي، المدرس بجامعة فاروس، والمهندسة سارة العناني، المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

كما حضر عدد من قيادات التنسيق الحضاري وممثلين عن محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى رواد العمارة من مختلف الجامعات المصرية.

استهلت الفعاليات بعرض فيديو توضيحي عن إمكانيات جامعة كفر الشيخ وكلية الهندسة، والذي أبرز التطور الكبير في الموارد البشرية والبنية التحتية.

تبع ذلك كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة داليا شبل، رئيس القسم، حيث أعربت عن تقديرها للحضور وأكدت أن اليوم العلمي لقسم الهندسة المعمارية يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات وإبراز الإبداع المعماري. أوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، وأدعو طلابنا إلى استلهام التراث المصري العريق في مشروعاتهم المستقبلية".

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية، عن سعادته بتنظيم هذا اليوم العلمي، الذي يُبرز دور قسم الهندسة المعمارية في تحقيق التميز الأكاديمي والمهني.

وثمن عميد الكلية جهود القسم ومتمنيًا أن يستمر القسم في تقديم مبادرات تساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وترسيخ الهوية المعمارية المصرية، بما يعزز التقدم والازدهار لكلية الهندسة وقسم الهندسة المعمارية.

تضمن اليوم العلمي محاضرات ثرية حول موضوعات الهوية في المدن المصرية والتراث المعماري، بالإضافة إلى معرض "أميز - المتاهة" الذي تناول الهوية المعمارية لمحافظة كفر الشيخ، موثقًا الأماكن التراثية والتاريخية بالمحافظة.

كما شمل الحدث معرضًا لمشروعات طلابية تجسدت فيها روعة التراث المصري وأصالة الحضارات المختلفة، برؤية مبتكرة واهتمام فني دقيق، قدم الطلاب تصورات معمارية تعكس الهوية الثقافية العريقة وتستلهم منها حلولاً مستقبلية، وهذه المشروعات ليست مجرد نماذج أكاديمية، بل هي رسالة قوية تؤكد قدرة الشباب على الجمع بين الإبداع والتاريخ لإبراز جمال العمارة المصرية وتراثها الخالد.

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية