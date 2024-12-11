وزير الإسكان: طرح وحدات مبادرة "بيتك في مصر" فبراير المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - مبادرة “بيتك في مصر”، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق مبادرة "بيتك في مصر" والتي تستهدف المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، موضحًا أنه سيتم طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة بداية من شهر فبراير المقبل، ولمدة شهر.

تفاصيل الوحدات المطروحة في مبادرة بيتك في مصر



وتتضمن المبادرة طرح 5000 وحدة سكنية وفيلا موزعة على عدد من المدن الجديدة، تشمل:

العلمين الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

الشيخ زايد



كما تشمل المبادرة وحدات في عدة قرى سياحية، بالإضافة إلى 800 وحدة سكنية بمدينتي والسلام.

آلية الحجز والتقديم في مبادرة بيتك في مصر

وأوضح الوزير خلال اجتماعه مساء اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني مخصص لحجز وحدات المبادرة خلال شهر يناير المقبل، لتسهيل عملية الاطلاع على تفاصيل الوحدات والمواقع المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية تلبي تطلعاتهم.

يأتي هذا الطرح في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير فرص متميزة للإسكان والاستثمار العقاري، ودعم المصريين العاملين بالخارج بمنتجات سكنية تناسب احتياجاتهم.

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