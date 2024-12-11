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وكيل تعليم كفر الشيخ يصدر 4 قرارات لتحسين العملية التعليمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

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وكيل تعليم كفر الشيخ يصدر 4 قرارات لتحسين العملية التعليمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يصدر 4 قرارات لتحسين العملية التعليمية بالمحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - عقد مساء اليوم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري ووكلاء الإدارات الإدارات التعليمية، بحضور محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، ومصباح عسكر مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وموجهي عموم المواد الدراسية.

وشهد الاجتماع إطلاق العديد من المبادرات الطموحة التي تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم، من أبرزها:

تشجير المدارس وتجميلها: بالتعاون مع التعليم الفني، سيتم تنفيذ حملة تشجير واسعة النطاق، بالإضافة إلى طلاء جدران الفصول التي تحتاج إلى تجديد.

مكافحة الغياب: سيتم تكثيف الجهود لمتابعة الغياب اليومي للطلاب والعمل على زيادة نسب الحضور، مع تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني.

الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول: تم وضع خطة تفصيلية لتجهيز المدارس وتنظيم الامتحانات لجميع الصفوف، مع تشكيل لجان لمكافحة الغش وتأمين سير الامتحانات بسلاسة.

الرقابة على الامتحانات: سيتم تشكيل غرف عمليات للتواصل المستمر بين المديرية والإدارات، وتنظيم خطط لنقل أوراق الأسئلة وتأمينها.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية الالتزام بالخريطة الزمنية للدراسة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على انضباط الامتحانات، معتبراً إياها أمنًا قوميًا.

وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع وضع الأسس لمرحلة جديدة من التطوير في التعليم بكفر الشيخ، حيث يسعى الجميع إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب والمعلمين، وتحقيق نتائج تعليمية متميزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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