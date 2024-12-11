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الحكومة: طرح أراضي ووحدات استثمارية في المدن الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية - أخبار كلمتك

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الحكومة: طرح أراضي ووحدات استثمارية في المدن الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية - أخبار كلمتك

الحكومة: طرح أراضي ووحدات استثمارية في المدن الجديدة بالعملتين المحلية والأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إجراءات طرح الأراضي والوحدات الاستثمارية في المدن الجديدة، والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. 

وأوضح الوزير أن الوزارة طرحت الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا لضوابط محددة لتعزيز تنافسية السوق.

فرص استثمارية متعددة في مختلف المدن


وأشار الوزير إلى أنه خلال شهر ديسمبر الجاري، بلغ عدد الفرص الاستثمارية المطروحة بالجنيه المصري 93 فرصة موزعة على 29 مدينة جديدة. 

وفيما يتعلق بالعملة الأجنبية، تم تلقي 356 طلبًا خلال شهر أكتوبر الماضي في 27 مدينة جديدة، كما تم توفير 104 فرص وتسعيرها خلال هذا الشهر.

وأضاف أن شهر نوفمبر شهد تقديم 168 طلبًا للحصول على فرص استثمارية بالعملة الأجنبية في 22 مدينة جديدة، وتم توفير 127 فرصة استثمارية خلال نفس الشهر. وفي ديسمبر الجاري، تلقت الوزارة 169 طلبًا جديدًا لتوفير فرص استثمارية بالعملة الأجنبية في 23 مدينة.

وحدة VIP لتسهيل الاستثمار

أكد الوزير أنه تم إنشاء وحدة VIP مخصصة لاستقبال كبار المستثمرين والمطورين المصريين والأجانب، بهدف تسريع جميع الإجراءات المطلوبة للاستثمار، مع الالتزام بالآليات والضوابط المعمول بها.

آليات جديدة لتعظيم الإيرادات

تناول الاجتماع كذلك موقف مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تعتمد على أنظمة متنوعة للسداد النقدي والعيني. وأوضح الوزير أن إجمالي مشروعات الشراكة بلغ 83 مشروعًا موزعًا على 13 مدينة جديدة، منها 8 مشروعات مكتملة، و75 مشروعًا جاريًا التعامل عليها.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المدن الجديدة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا متوازنًا ويعزز التنمية العمرانية الشاملة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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