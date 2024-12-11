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بدء الاختبارات الشفهية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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بدء الاختبارات الشفهية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بدء الاختبارات الشفهية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - انطلقت اليوم الأربعاء الاختبارات الشفهية لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وذلك لبرنامجي "اللغة الإنجليزية وآدابها" و"برنامج الترجمة المتميز".

تكونت اللجان الامتحانية من 3 أعضاء بهيئة التدريس بالقسم، لكل لجنة امتحانية، وجرى الامتحان في أجواء هادئة ومنظمة، بما يضمن تهيئة البيئة المثلى للطلاب لأداء اختباراتهم.

أُجريت الاختبارات تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتور أيمن الحلفاوي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية ومدير برنامج الترجمة المتميز، الذي أشاد بالتزام الطلاب وسير العملية الامتحانية بسلاسة، مؤكدًا حرص القسم على تحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية.

وأعرب الدكتور وليد البحيرى عميد الكلية عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في اللجان الامتحانية، مشيدًا بدورهم في تقييم الطلاب بدقة وموضوعية، بما يعكس المستوى العلمي والتدريبي المتميز الذي يقدمه القسم.

وأكد الدكتور أيمن الحلفاوى، على أهمية الاختبارات الشفهية في قياس مهارات الطلاب اللغوية والتواصلية، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في تخصص اللغة الإنجليزية، سواء في مجال الدراسات الأدبية أو الترجمة.

وأوضح أن برنامج الترجمة المتميز يُعد من البرامج الرائدة بالجامعة، حيث يهدف إلى إعداد كوادر متميزة تمتلك مهارات لغوية وتقنية متقدمة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واختتمت الاختبارات وسط إشادة واسعة بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي سادت اليوم الأول، ما يعكس حرص الكلية والقسم على دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة للتميز.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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