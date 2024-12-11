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رئيس الوزراء يُتابع موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يُتابع موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يُتابع موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الأربعاء، 11ديسمبر 2024 محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة خطة عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها، لا سيّما تلك المُختصة بقطاع القطن والغزل والنسيج.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبرى لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها، في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثمّ تعظيم القيمة المُضافة للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك خطوات جادة تتم على أرض الواقع وفق مُستهدفات الدولة وبرنامج عمل الحكومة بهدف التحسين المستمر لأداء المصانع والشركات الخاضعة للوزارة ومجابهة أية تحديات قد تطرأ.

وبناءً عليه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها، القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض الوزير مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، وكذا الاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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