«تعليم الجيزة» تصدر 6 توجيهات بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية، لمتابعة ضمان تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في التصحيح ورصد الدرجات.

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية، وياسر مشرف مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية.

عقد هذا الاجتماع بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم الفني ومحافظ الجيزة، بهدف تحقيق العدالة الكاملة للطلاب والحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.

التعليمات الصادرة عن الاجتماع

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات، كان أبرزها:

1. التصحيح والرصد بدقة متناهية:

التشديد على الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد وعدم تجاوز أو تغيير أي تعليمات صادرة من الوزارة.

مراجعة كراسات الإجابة أكثر من مرة لضمان حق كل طالب في الحصول على الدرجة المستحقة.

2. سرية وأمن الكنترولات:

منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الكنترولات، مع تشديد الحراسة على جميع المستندات الرسمية ونتائج الطلاب.

التأكيد على التعامل مع البيانات بسرية تامة، ومنع أي محاولات تسريب النتائج أو العبث بها.

3. معايير الرصد والمراجعة:

تشكيل لجان مخصصة لمراجعة النتائج قبل إعلانها للتأكد من خلوها من الأخطاء.

توجيه بتوثيق كل مرحلة من مراحل العمل داخل الكنترولات، لضمان الشفافية وسهولة تتبع أي أخطاء قد تحدث.

4. الإجراءات القانونية ضد المخالفين:

توجيه إنذار حاسم بأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تهاون في العمل، وستُتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات تُرصد.

تحميل المسؤولية الكاملة لأي تقصير في التصحيح أو رصد الدرجات على رؤساء الكنترولات.

5. تحسين بيئة العمل:

التأكيد على توفير بيئة عمل مريحة وهادئة داخل الكنترولات، بما يضمن أداء العاملين لمهامهم بأعلى كفاءة ممكنة.

متابعة سير العمل بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

6. التواصل الفوري:

ضرورة التواصل المستمر مع الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للتعامل مع أي عقبات أو مشكلات قد تظهر أثناء العمل.

كما أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن تصحيح الامتحانات هو مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحيادية التامة.

وقال سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة: إن العدالة في التصحيح هي حق مكفول لكل طالب، وهي رسالة لكل من يعمل في الكنترولات: أنتم حراس العدالة التعليمية، ومسؤوليتكم عظيمة تجاه وطنكم وأبنائه، وبهذا الاجتماع، تؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة التزامها المطلق بالنزاهة والشفافية في العمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان خروج نتائج الشهادة الإعدادية بدقة تامة وعدالة مطلقة.