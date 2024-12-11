بالمخالفة لقرارات سابقة، وقف البطاقات التموينية للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - تقدم عدد من المواطنين بشكاوى إلى مديريات التموين التابعين لها، وكذلك على الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن وقف بطاقاتهم التموينية بسبب المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.

وتضمنت شكاوى المواطنين إنه تم وقف بطاقة التموين ومنع صرف الخبز والسلع التموينية بحجة الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات.

يأتي ذلك رغم قرار سابق لوزارة التموين بأن مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة لن تؤثر على الدعم التمويني للمستفيدين من المبادرة.

وأكدت وزارة التموين – في وقت سابق - إنه دعمًا لهذه المبادرة الهامة فقد تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة التى سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك فى المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدة استمرارهم فى صرف الدعم التموينى والخبز أيضًا.

من ناحية أخرى، كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد سبق وأصدر بيانا ينفي فيه إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي".

وأكد أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، مُوضحةً أن كافة المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، مُشددةً على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف تضليل المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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