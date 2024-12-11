حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

حزب البعث في سوريا يعلق نشاطاته ويسلم مقاره وسلاحه للداخلية - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

مصر تدين استهداف الاحتلال للبنية التحتية العسكرية فى سوريا وتقويض مقدرات الدولة - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

حدوث هذا الأمر بعدن للمرة الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدرية طلبه تستقبل عزاء زوجها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد «صور» - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، العمراوي حكما للمحلة وزد ومحمد عباس لفاركو والطلائع - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

بنك كندا يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 3.25% - أخبار كلمتك

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم - أخبار كلمتك

عطل يضرب فيس بوك وواتساب وإنستجرام حول العالم - أخبار كلمتك

مرموش يتصدر قائمة فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

مرموش يتصدر قائمة فرانكفورت لمباراة ليون في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس في مواجهة سانت جيلواز بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

انقطاع مفاجيء لخدمة الاتصال والانترنت - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تجارة عين شمس تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تجارة عين شمس تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

تجارة عين شمس تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس،  عن جدول امتحان شعبة الدراسة باللغة العربية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025.

واعلنت الكلية المحظورات خلال الامتحانات: 

 ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات داخل اللجان 

وعدم تبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون القانونية.

التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار ورقم الجلوس على كراسة الإجابة هي مسئولية الطالب شخصيا.

90bccbf6bf.jpg
70940d6746.jpg
232c814b1b.jpg
c3dc15e4a7.jpg
a3a02a1178.jpg
4b955636a8.jpg
5e3a143e6b.jpg

وفي سياق متصل ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس،  الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ

ناقش محمد ضياء زين العابدين اتخاذ الإجراءات والاستعدادات  لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ، كما شدّد على ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.

مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة

هذا بالاضافة إلى مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة، كذلك أتباع توصيات المجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم الاعتماد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد (Bubble Sheet) كوسيلة التقييم الوحيدة على مستوى المقررات التخصصية في الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025.

 إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب

وذلك مع ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

وأكد على المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS، وضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، ومراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

وناقش تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي، والتأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

 التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ

وشدد على  ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة، والإعلان عن تعليمات الامتحانات عبر المواقع الرسمية للكليات، جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.

كما تم خلال المجلس مناقشة واعتماد بعض المقترحات المتعلقة بلوائح كليتي الحاسبات والمعلومات والطب، إلى جانب توصيات اللجنة الخاصة بالالتماسات الطلابية.

وأوصى بمراجعة بيانات الخريجين ومسميات المنح لنظام الساعات المعتمدة والنظام الفصلى مراجعة نهائية على منظومة UMS تمهيدًا  لتطبيق منظومة الشهادات الثبوتية وقيام إدارات الخريجين بالكليات بطباعة شهادات تقديرات مؤمنة لتوحيد مخرجات الجامعة.

كما تم التأكيد  على توحيد تاريخ اعتماد نتائج طلاب الدفعة الواحدة من قبل مجلس الكلية ورئيس الجامعة، دون تمييز بين الطلاب المصريين والوافدين، ووفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المتبعة.

 

والتوجيه بضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، بما يحقق التساوي بين خريجي ذوي الإعاقة وغيرهم دون تهاون، حفاظًا على مكتسبات التخرج ومتطلبات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق