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النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

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النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:05 مساءً - ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا".

وتأتى حملة السكك الحديدية  لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق لارواح المواطنين واتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات واضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي اصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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