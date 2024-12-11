الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن حصول هيئة الخدمات البيطرية على شهادة الجودة الأيزو 9001 - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

كأس رابطة الأندية، الجونة يحقق فوزا صعبا على سموحة بهدف شيكا - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

محمد طرزي يكشف عن مقولة لنجيب محفوظ تلخص قصة بطل "ميكروفون كاتم صوت" - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

فاز عليه، مشجع يكشف كواليس مواجهته غير المتوقعة ضد محمد صلاح في الشطرنج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف عوائد زيارة السيسي للدنمارك والنرويج - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذه المناطق غدا الخميس - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

إيران تنفي سرقة 42 مليون دولار من سفارتها في دمشق - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: تدمير الجيش السوري هدف استراتيجي لإسرائيل - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي يجب القيام به قبل دخول صنعاء وتحريرها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي يناقش مع وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية التمكين الاقتصادي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي يناقش مع وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية التمكين الاقتصادي - أخبار كلمتك

مدبولي يناقش مع وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجية التمكين الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للخروج من دائرة الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، وذلك بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا والأكثر احتياجا لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي: تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

موجة برد قارس تضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق