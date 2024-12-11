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السيسي يغادر العاصمة الأيرلندية في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

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السيسي يغادر العاصمة الأيرلندية في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

السيسي يغادر العاصمة الأيرلندية في ختام جولته الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - الأربعاء 11/ديسمبر/2024 - 05:06 م 12/11/2024 5:06:36 PM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأيرلندية "دبلن" في ختام جولته الأوروبية في طريق عودته إلى أرض الوطن.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس  الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كآخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس  قام، عقب الوصول لمقر الاقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، بالتوقيع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصًا وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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