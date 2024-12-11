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وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

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وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

وزيرا الزراعة والإسكان يبحثان عددًا من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الإسكان، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.

حضر الاجتماع بعض مسئولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومركز بحوث الصحراء.

وناقش الوزيران، موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والتي تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، ومشروعات النفع العام، وكذا موقف بعض مشروعات الصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض المخصصة وطبقًا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.

واتفق وزيرا الزراعة والإسكان، على ضرورة مواصلة العمل المشترك، والتنسيق بين المختصين من الوزارتين والجهات التابعة لهما، بما يحقق مصلحة الوطن، ويوفر الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، في إطار النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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