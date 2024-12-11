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شروط التقديم بمسابقة دعم مشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة - أخبار كلمتك

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شروط التقديم بمسابقة دعم مشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة - أخبار كلمتك

شروط التقديم بمسابقة دعم مشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:01 مساءً -  نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل بقاعة الدكتور طارق كامل بمقر المعهد في النزهة الجديدة؛ بهدف تقديم الدعم التقني والمالي لطلاب السنوات النهائية في الجامعات والمعاهد المصرية للتقدم لمنحة مؤسسة مصر الخير لمشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة، وذلك بحضور د.نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكارات العلمية بمؤسسة مصر الخير، ود.هيام حلمي مسؤولة التسويق بالمعهد.

 

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل لدعم مشروعات التخرج في مجالات الإلكترونيات والطاقة

 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين معهد بحوث الإلكترونيات ومؤسسة مصر الخير، بهدف دعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال بين الطلاب في مختلف التخصصات العلمية.

وأكدت د.شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التزام المعهد المستمر بتوفير الدعم الفني لطلاب الجامعات، بما يساهم في إعداد مشروعات تخرج ذات قيمة عملية ومجتمعية، ووجهت الطلاب بأهمية اختيار أفكار ابتكارية للمشروعات ذات جدوى مجتمعية واقتصادية وقابلة للتصنيع الكمي، وألا يقتصر هدفهم على اجتياز مشروع التخرج فقط، وأشارت إلى أن العديد من هذه المشروعات يمكن تطويرها لتصبح شركات ناشئة أو مشروعات ربحية مستدامة؛ مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المصري، كما أوضحت أن هذا التوجه يأتي ضمن إستراتيجية المعهد، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة نجوى السيد أن مؤسسة مصر الخير تتبنى شعار "تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية"، ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن الدورة الأولى لدعم مشروعات التخرج، وذلك لتفعيل دور المؤسسة في مجال البحث العلمي وبناء الخبرات العلمية، حيث سيتم دعم مشروعات التخرج من الجامعات الحكومية والمعاهد العليا بحد أقصى 80 ألف جنيه للفريق في مجالات المياه، والطاقة، والتغيرات المناخية، والغذاء والزراعة، والمشروعات التي تستخدم التطبيقات التكنولوجية المختلفة في خدمة مجالات المنحة، ويشترط أن ينتج المشروع نموذجًا أوليًّا، كما استعرضت كافة التفاصيل الخاصة بكيفية التقديم للمنحة، ومعايير التقييم، وأشارت إلى أن الموعد النهائي للتقديم هو 17 ديسمبر الجاري، ودعت جميع الطلاب إلى المشاركة في هذه المنحة لأهميتها.

للتعرف على كافة التفاصيل والتقديم في المنحة، يمكن زيارة الرابط التالي:
 

ولتلقي أي استفسارات خاصة بالتقديم للمنحة، يرجى الدخول على هذا الرابط:
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتحويلها إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية، تسهم في مواجهة التحديات التنموية، وذلك وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا لريادة الأعمال والابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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