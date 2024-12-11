بشرى سارة للمواطنين، خفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية ليصبح سعر الكيلو 30 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا.

وبدأت المجمعات الاستهلاكية تنفيذ قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر السكر خلال الفترة الماضية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، حيث كان عند سعر 35 جنيه لينخفض إلى سعر 32 جنيه، ثم القرار الأخير بخفض سعره إلى 30 جنيها.

ويأتي قرار وزارة التموين بخفض أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،وكذلك تحقيق توازن بين توفير السلع بأسعار مناسبة والحفاظ على استدامة الإنتاج من خلال متابعة دقيقة لعمل الشركات المنتجة.

اجتماع وزير التموين مع رؤساء شركات السكر لبحث استعدادات موسم قصب السكر الجديد

واجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، مع رؤساء شركات السكر (القصب – البنجر) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وبحث استعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

وحضر الاجتماع المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس أسامة عبدالرحمن العضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم للسكر، والمهندس سليمان حسن العضو المنتدب التنفيذي لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر والمهندس درويش محمد غنيم العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس سامي احمد عبدالمطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، والمهندس شهاب مزربان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الشرقية لصناعة السكر.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

وجاءت الزيادة لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيها للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في المنيا بالموسم الجديد

من ناحية أخرى، تستعد شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال محصول القصب بمصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا خلال الموسم الجديد 2025، وذلك بعد توقفه الموسم الماضي بسبب انخفاض التعاقدات مع المزارعين.

وأكدت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بدء تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص في موسم عصير القصب لعام 2025 استجابة لرغبات المزارعين في المنطقة.

ويستقبل المصنع محصول القصب من مزارعي محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط بداية من الشهر المقبل، حتى أبريل 2025، بجانب محصول البنجر لإنتاج السكر.

واستلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الموسم الماضي، نحو 7 ملايين طن من قصب السكر من المزارعين، تم إنتاج 680 ألف طن من السكر وتوجيهها بالكامل لدعم البطاقات التموينية، في إطار الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

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