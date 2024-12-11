السيسي يوجه الدعوة لقادة أيرلندا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:01 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الرئيس الأيرلندي لزيارة مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الأيرلندي "مايكل هيجينز"، وذلك في مستهل زيارة الرئيس الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلند.

كما وجه الرئيس الدعوة الى رئيس الوزراء الايرلندي للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

والتقى الرئيس السيسي اليوم "سايمون هاريس" رئيس الوزراء الأيرلندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى جمهورية أيرلندا ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

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