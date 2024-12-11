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مدبولي: بمجرد ما تنتهي الصراعات خلال الفترة القادمة ستعود حركة قناة السويس كما كانت - أخبار كلمتك

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مدبولي: بمجرد ما تنتهي الصراعات خلال الفترة القادمة ستعود حركة قناة السويس كما كانت - أخبار كلمتك

مدبولي: بمجرد ما تنتهي الصراعات خلال الفترة القادمة ستعود حركة قناة السويس كما كانت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بمجرد ما تنتهي الصراعات خلال الفترة القادمة ستعود حركة قناة السويس كما كانت، وبالتالي هذا يكون جزءا من الموارد الأساسية من العملة الصعبة لمصر

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: الموارد الأخرى تسير بصورة جيدة، لافتا إلى أن العام القادم كل همنا فيه هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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