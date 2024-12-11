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مدبولي: الحكومة تعمل على إصلاح الهيئات مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

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مدبولي: الحكومة تعمل على إصلاح الهيئات مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

مدبولي: الحكومة تعمل على إصلاح الهيئات مع القطاع الخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك هيئات تحقق فوائض وأرباحًا، لكنها لا تصل إلى الأرقام المرجوة، موضحا أنه رغم ذلك، توجد فرصة كبيرة لتحسين هذه الأرقام، ولذلك تعمل الحكومة على إصلاح هذه الهيئات وإعادة هيكلتها، بهدف تعظيم الأصول التابعة لها.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي:«يحدث ذلك من خلال إعادة هيكلة والشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وعلى الجانب الآخر هناك هيئات خاسرة ولديها مشكلات منذ فترة طويلة، تدمج مع هيئات أخرى».

وتابع: «نقوم بكل ذلك من أجل زيادة موارد الدولة، وتحسين أداء الهيئات، أما الهيئات الخاسرة وغير قابلة للإصلاح تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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