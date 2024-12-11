مصطفي بكري عن حرق قبر الرئيس حافظ الأسد: «الإسلام برئ من أمثالكم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إنه ليس غريبًا علي من أحرقوا سوريا، أن يحرقوا قبر الرئيس حافظ الأسد رحمة الله عليه.

وأضاف مصطفى بكري، في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، أنه ليس غريبًا علي من فتحوا الباب للصهاينة وسمحوا لهم بتدمير الأسلحة والمعدات، أن يحرقوا قبر الرئيس حافظ الأسد.

وطرح بكري، عدة تساؤلات قال فيها: عن أي إسلام تتحدثون؟ عن أي قيم وأي ديكتاتوية تتكلمون؟ متابعًا: «الإسلام برئ من أمثالكم، وبعض الذين يهللون لكم اليوم سيكتوون بناركم، لعن الله كل من أعطي الأوامر أو شارك في نبش القبور. والله إنكم أسوأ من الصهاينة، ومن كفار قريش».