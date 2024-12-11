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مدبولي: الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات - أخبار كلمتك

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مدبولي: الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات - أخبار كلمتك

مدبولي: الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك سيناريوهات عديدة في حالة تفاقم الأوضاع بالمنطقة، ولكن الدولة وضعت سيناريوهات تتحرك عليها في هذا الشأن، إذ حددت مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة، وهناك تحسب واضح للظروف والمستجدات والسيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في الفترة الراهنة مع تفاقهم هذه الأوضاع.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: أن الدولة وضعت خططها لعام كامل فيما يخص الحصول على كل الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الأهم بالنسبة للدولة الحفاظ على السلع الأساسية من أجل المواطن واستمرارية عجلة الاقتصاد والصناعة.

وأكمل الدولة تضع في اعتبارها دائما السيناريو الأسوأ، ويجرى وضع خطط وتوقعات بناء عليه للتعامل مع هذا الأمر.

طمأن «مدبولي» المصريين، قائلا: أن الدولة المصرية بالرغم من كل التحديات قادرة على توفير كل احتياجات المواطن وسداد كل المستحقات والالتزامات الخاصة بالأقساط والفوائد مع كل هذا الاضطراب، فمصر هي واحة الاستقرار والأمن والأمان ووضع اقتصادي مستمر وهناك سياسة نقدية ومالية واضحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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