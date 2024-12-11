توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

توجيهات بوقف الاعتداء على موقع تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي يكشف عن آخر تطورات المشاورات بين الشرعية والحوثي - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

فتح باب الحجز لحفلات التوقيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية طارئة، ونجله يناشد الجمهور بالدعاء له - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يلتقي سفير فرنسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

يسع لـ92 ألف متفرج، ملعب الملك سلمان يستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

رئيس وزراء أيرلندا يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة والبيئة،نتائج المباحثات المصرية الأيرلندية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يستعد لحفله في الكويت بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام ونركز على السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام ونركز على السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

مدبولي: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام ونركز على السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تركز على دفع ملف الصناعة بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أنّه اتخذت إجراءات وقرارات مهمة لزيادة وتيرة النمو الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «كانت هناك اجتماعات خاصة بالمنطقة المحيطة بالأهرام وتطويرها، وأيضا الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكان هناك خبر سعيد وهو إدراج المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم لعام 2024 وهذا شيء يدعو للفخر والسعادة».

وأكمل: «نعمل في ملف السياحة بقوة شديدة، ونتحرك لزيادة الغرف الفندقية، وتحسين تجربة السائح في مصر، ولدينا مستهدفات واضحة للعام المقبل، ورغم الأزمة الإقليمية والمشاكل الموجودة سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام أيضا، وهناك تركيز على السياحة العلاجية، كما جرى التوافق على إنشاء مجلس وطني متخصص لذلك لدفع العمل في هذا الملف لأنه مصدر أخر لزيادة السياحة».

اقرأ أيضاً
مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا

مدبولي يؤكد اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حالة الطقس الآن.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم وتوجه تحذيراً للمواطنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق