مدبولي: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام ونركز على السياحة العلاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تركز على دفع ملف الصناعة بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا إلى أنّه اتخذت إجراءات وقرارات مهمة لزيادة وتيرة النمو الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «كانت هناك اجتماعات خاصة بالمنطقة المحيطة بالأهرام وتطويرها، وأيضا الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكان هناك خبر سعيد وهو إدراج المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم لعام 2024 وهذا شيء يدعو للفخر والسعادة».

وأكمل: «نعمل في ملف السياحة بقوة شديدة، ونتحرك لزيادة الغرف الفندقية، وتحسين تجربة السائح في مصر، ولدينا مستهدفات واضحة للعام المقبل، ورغم الأزمة الإقليمية والمشاكل الموجودة سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام أيضا، وهناك تركيز على السياحة العلاجية، كما جرى التوافق على إنشاء مجلس وطني متخصص لذلك لدفع العمل في هذا الملف لأنه مصدر أخر لزيادة السياحة».