مدبولي: توقيع عقد مع شركة نيو فورتس الأمريكية لتوفير شحنات إضافية من الغاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة كثيفة مع وزير البترول، حيث تم توقيع عقد مع شركة نيو فورتس الأمريكية لاستقدام «وحدة تغييز» من أجل الشحنات الإضافية التي سنحتاجها من الغاز في الصيف القادم.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: أن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار وسيتم البدء في حفر فى منطقة امتياز لها خلال الأيام القادمة، ونأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريباً فيما يتعلق بالاستشكاف في قطاع البترول.