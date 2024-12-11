رئيس الوزراء يوجه رسالة عاجلة بشأن حج هذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:22 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة عاجلة بشأن حج هذا العام، قائلًا: "أي حد هيلجأ لأساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة هيعرض نفسه لمخاطرة كبيرة."

وأضاف مدبولي: "أرجوكم خلينا نمشي في القنوات الرسمية عشان نبقى مطمئنين عليكم"، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين خلال موسم الحج.

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن أسواق اليوم الواحد

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه بتمديد أسواق اليوم الواحد لتعمل يومين في الأسبوع بدلًا من يوم واحد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مزيد من التيسير في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تشكيل لجنة لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج أخرى، بالإضافة إلى تصفية هيئتين.

طرح 11 شركة في البورصة خلال عام 2025

كما أعلن مدبولي عن طرح 11 شركة في البورصة خلال عام 2025، من بينها "مصر للصناعات الدوائية"، "محطة رياح جبل الزيت"، بينهم 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهم"وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا في قطاع السياحة، موضحا أن المتحف المصري الكبير يُصنف ضمن أكبر 7 متاحف على مستوى العالم، مؤكدًا على دور السياحة والثقافة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

مدبولي: بدء عمليات حفر جديدة في قطاع البترول قريبًا

وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

مدبولي: مصر تركز على وحدة الأراضي السورية وتدعو الشعب السوري للحفاظ على مؤسسات دولته

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك"، مشيرًا إلى أن مصر تطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقرار مؤسسات دولته.

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