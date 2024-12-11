الشوربجي: الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها هدفنا الرئيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن هدف الهيئة الرئيسي هو الحفاظ على المؤسسات الصحفية وتطويرها، وهو ما يفرض على الجميع بذل المزيد والمزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية، للتهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية برئاسته الهيئة لفترة ثانية.

وأضاف الشوربجي: أننا لم ندخر جهدًا على مدار الـ4 سنوات الماضية لدعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية والعمل على تحسين أوضاع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، ولم نتوان للحظة عن فتح جميع الملفات الشائكة وحلها واستثمار أصول المؤسسات لزيادة التدفقات النقدية بها.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم الشديد لما بذلته الهيئة على مدار الأربع سنوات الماضية من جهود للحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية ومساعدتها لأداء دورها التثقيفي والتنويري، مشيدين بالجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة لدعم المؤسسات ماليًا وإداريًا، ومؤكدين أن جميع العاملين بالمؤسسات يشعرون بذلك وهو ما يتضح من خلال متابعة الهيئة اليومية والمستمرة للعمل اليومي داخل المؤسسات.

وأكدوا رغبتهم في عقد لقاءات دورية مع الهيئة لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالمؤسسات، حيث رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي بهذا الاقتراح وأبدى ترحيبه بهذه الفكرة.. مؤكدًا ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وفى نهاية اللقاء، قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي درع النقابة تكريمًا للشوربجي، لما يبذله من جهود لخدمة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية متمنيا له التوفيق والنجاح رئيسا للهيئة لفترة ثانية.