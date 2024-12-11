مدبولي: مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:59 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في تحسن كبير في خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «التضخم انخفض لـ25.5 وهذا أقل رقم نشهده على مدار العامين الماضيين، وفي المقابل ارتفع الاحتياطي النقدي لـ 47 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي».