مدبولي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير خلال نوفمبر أيضا.

رئيس الوزراء: جولة الرئيس السيسي الأوروبية مهمة لدعم وتعزيز التعاون

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن جولة الرئيس السيسي الأوروبية شهدت تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول التي شملتها الزيارة.

رئيس الوزراء: مصر تؤكد دعمها لسوريا والحفاظ على وحدة أراضيها

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تؤكد دعمها لسوريا والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسساتها.

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وتتضمن:

تعديل قانون المرور لتغليظ عقوبات التهرب من فحص المخدرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم التحول الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية"، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعيًا للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

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