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مدبولي: بدء عمليات حفر جديدة في قطاع البترول قريبا - أخبار كلمتك

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مدبولي: بدء عمليات حفر جديدة في قطاع البترول قريبا - أخبار كلمتك

مدبولي: بدء عمليات حفر جديدة في قطاع البترول قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إن "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك"، مشيرًا إلى أن مصر تطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقرار مؤسسات دولته.

وفي سياق آخر، أعلن مدبولي أنه سيتم طرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، من بينها شركات "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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