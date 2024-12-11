قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه وجه بتمديد أسواق اليوم الواحد لتعمل يومين في الأسبوع بدلًا من يوم واحد، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق مزيد من التيسير في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم تشكيل لجنة لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج أخرى، بالإضافة إلى تصفية هيئتين.

طرح 11 شركة في البورصة خلال عام 2025

كما أعلن مدبولي عن طرح 11 شركة خلال عام 2025، من بينها "مصر للصناعات الدوائية"، "محطة رياح جبل الزيت"، بينهم 4 شركات تابعة للقوات المسلحة "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت"، في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر ستتجاوز الـ 15 مليون سائح هذا العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا في قطاع السياحة، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يُصنف ضمن أكبر 7 متاحف على مستوى العالم، مؤكدًا على دور السياحة والثقافة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار، وسيتم البدء في عمليات الحفر في منطقة اجتياز لها، معربًا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا فيما يتعلق بالاستكشاف في قطاع البترول.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن "كل اهتمام مصر هو وحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك"، مشيرًا إلى أن مصر تطالب الشعب السوري بالحفاظ على وحدة أراضيه واستقرار مؤسسات دولته.

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