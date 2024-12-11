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مدبولي يؤكد اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها - أخبار كلمتك

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مدبولي يؤكد اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها - أخبار كلمتك

مدبولي يؤكد اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التداعيات الإقليمية التي حدثت في خلال الأسبوع الحالي والتغيرات الكثيرة حدثت في سوريا، مؤكدا على اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «نتمنى لأشقائنا في سوريا كل الخير خلال الفترة المقبلة».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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