مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: إن أهم شيء هو إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وحث الرئيس للشركات الدنماركية للاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

وتابع: كان هناك لقاءات في النرويج مع كبرى الشركات النروجية وشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ما بين الشركات النرويجية والعالمية في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.