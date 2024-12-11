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مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

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مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: إن أهم شيء هو إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وحث الرئيس للشركات الدنماركية للاستثمار في مصر في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

وتابع: كان هناك لقاءات في النرويج مع كبرى الشركات النروجية وشهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة ما بين الشركات النرويجية والعالمية في الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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