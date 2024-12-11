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معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية فى ضيافة «التجارى وفا بنك» - أخبار كلمتك

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معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية فى ضيافة «التجارى وفا بنك» - أخبار كلمتك

معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية فى ضيافة «التجارى وفا بنك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية في بنك التجاري وفا بمشاركة 21 عارضا وعارضة، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة والبنك.

وشهد افتتاح المعرض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات بنك التجارى وفا، حيث تعد هذه أولى انطلاقات المعرض في قطاع البنوك.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يأتى انطلاقة لسلسلة معارض بالبنوك تستهدف فتح أسواق جديدة لتسويق إنتاج الأسر المنتجة وتزامنا مع الاحتفالات بالأعياد.

وأشار عباس، إلى أن المعرض الذى استمر على يومين وجد إقبالا واسعا وإشادة بالمعروضات المتميزة من الاكسسوارات وأشغال الكروشيه والتريكو وشنط الجلد المتميزة وأشغال النحاس والمفروشات، كذلك الاكسسوار المنزلي والديكورات المتنوعة من اللوحات الفنية ومنتجات الأخشاب والعاج، وأيضا أنواع السجاد والكليم، حيث الجودة والخامات المتميزة والتصميمات المستوحاة من الثراث المصرى الأصيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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