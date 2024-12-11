الجامعات تعلن جداول وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:50 مساءً - جداول وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول.. بدأت الجامعات المصرية بمختلف المحافظات، عن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 عبر المواقع الإلكترونية للكليات وفي مجالس الأقسام بكل كلية، والتي من المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، وفقا للمعلن من جانب المجلس الأعلى للجامعات.

إرشادات ونصائح لطلاب الجامعات

أعلنت جامعة القاهرة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 عبر المواقع الرسمية، ووجهت عددا من الإرشادات والنصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات، وهي عدم السماح بالدخول بالهاتف المحمول أو أية وسيلة إلكترونية أو أي مادة علمية داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة أن من يخالف ذلك الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الكليات تبدأ في إعلان جداولها خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الامتحانات ستكون من جميع أجزاء المناهج الدراسية.

وأشارت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أن الكليات بدأت في إعلان جداول امتحانات الترم الأول، وأنهت التجهيزات الخاصة بانطلاق الامتحانات مطلع الشهر المقبل.

ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من يوم السبت 11 يناير، وتنتهي يوم 16.

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية من اليوم، وتعقد الامتحانات للصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى.

- يخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية من يوم 11 يناير وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 18 يناير وتنتهي في 23 من نفس الشهر.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.