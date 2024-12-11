أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49 مكرر (ب)، الصادر في 9 ديسمبر 2024، 3 قرارات لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح شركة البحر الأحمر لطاقة الريـاح ش.م.م الموافقـة عن مـشروع تـصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء مـن طاقـة الريـاح، وإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تى لخـدمات الجينز بمدينة السادات، وإلزام وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتماعى والمعاشات.

منح شركة حق تنفيذ مشروع انتاج الكهرباء بالرياح

وجاءت القرارات كالتالي:

- قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2024، بشأن الاستبدال بنص المادة الأولى من قرار مجلـس الـوزراء رقـم 34 لـسنة 2023، المشار إليه النص الآتى: "ووفق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الريـاح ش.م.م الموافقـة الواحـدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار عن مـشروع تـصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء مـن طاقـة الريـاح (BOO) بقدرة 650 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها، وذلـك علـى مـساحة 1859.94 فدان، تعادل 74.3 كم٢ الكائنة بغرب بكر، شمال جبل الزيت، خليج السويس، محافظة البحر الأحمر."

-وقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تى لخـدمات الجينز- Services Denim LT" ش.م.م على قطعة الأرض البالغ مـساحتها 22810.80 متر مربع، الكائنة داخل القطعة رقم (51أ) بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات محافظة المنوفية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات



-وقرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4275 لسنة 2024، بشأن تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على النحو التالي:

-تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى الـسادس للهيئـة القوميـة للتـأمين الاجتماعى البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه مـصرى لا غيـر)، على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2024-2025.

وتتحمل الهيئة المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.

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