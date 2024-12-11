مدبولي: طرح 4 شركات للقوات المسلحة في البورصة "وطنية" و"صافي" و"سايلو فودز" و"شيل أوت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم طرح عدد من شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، من بينها شركات "وطنية"، "صافي"، "سايلو فودز"، و"شيل أوت".

الشركات المقرر طرحها في البورصة

وأضاف مدبولي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتعميق دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

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