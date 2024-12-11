بدء لقاء السيسي ورئيس وزراء أيرلندا لتعزيز التعاون الاقتصادي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - انطلقت قبل قليل جلسة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز اليوم الرئيس السيسي بمقر الرئاسة في دبلن حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلًا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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