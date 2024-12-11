السيسي: نأمل أن تسفر محادثاتي في أيرلندا عن نتائج إيجابية تحقق مصلحة البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تسفر محادثاته في أيرلندا عن نتائج إيجابية تحقق مصلحة البلدين.

كما أكد الرئيس السيسي أن الحوار المفتوح والبناء سيسهم في تحقيق المزيد من الفهم المتبادل وتعزيز الصداقة بين مصر وأيرلندا.

كما أكد الرئيس السيسي أنه يتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر بين مصر وأيرلندا.

وأكد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية الإيرلندية تاريخية وأن الزيارة فرصة لتعزيز الشراكة مع أيرلندا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

واستقبل رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الرئاسة بدبلن حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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